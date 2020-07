Juventus Under 23-Padova sarà la prima sfida bianconera di Coppa Italia. Si giocherà allo stadio Moccagatta di Alessandria, alle ore 20:30 di giovedì 9 luglio 2020. Ai bianconeri basterà un pareggio per passare al prossimo turno. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Eleven Sports in diretta streaming: sarà necessario collegarsi al sito www.elevensports.it oppure scaricare l'app ufficiale tramite PC, smartphone o tablet. In chiaro sulla Rai ci sarà Monopoli-Ternana.



LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS UNDER 23 (4-2-3-1): Nocchi; Di Pardo, Alcibiade, Coccolo, Frabotta; Touré, Fagioli; Del Sole, Rafia, Brunori; Marchi.



PADOVA (4-3-3): Minelli; Pelagatti, Kresic, Andelkovic, Frascatore; Buglio, Ronaldo, Hallfredsson; Nicastro, Soleri, Culina.