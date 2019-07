Come riporta il sito Novantesimo, la Juventus sta pensando ad un colpo a zero per la squadra U23. Si tratta di Franco Zuculini , centrocampista classe '90, promessa vintage del calcio argentino, che in Italia ha già giocato con Genoa, Bologna e Verona (fino al 2018). Rimasto svincolato dal Colòn, Zuculini potrebbe portare l'esperienza giusta alla giovane rosa bianconera: un'arma in più nella corsa ai playoff di Serie C.