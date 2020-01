Il Pescara ha bisogno di rinforzare il proprio reparto offensivo per poter imbastire l'assalto ai playoff di Serie B. Come si legge sul Corriere dello Sport, sul taccuino del presidente degli abruzzesi svettano alcuni nomi celebri, tra cui quello dell'ex Melchiorri e di Ciofani, uno dei migliori centravanti della categoria, attualmente alla Cremonese. Tuttavia, i nomi che circolano in orbita Pescara provengono anche dall'ecosistema Juve. Nello specifico, dalla Juventus U23. Si parla, prima di tutto, di Mota Carvalho, bomber 21enne della seconda squadra bianconera, attualmente a sette reti stagionali. Il portoghese ha già molto mercato in Serie B, tant'è che anche la Salernitana aveva pensato ad ingaggiarlo per metterlo in coppia con Djuric. Nonostante ciò, la sensazione è che se Mota dovesse andare via, la sua strada sarà all'estero. Ma l'asse Pescara-Torino rischia di farsi ancora più caldo non solo sul fronte attaccanti: i biancazzurri, infatti, pare che abbiano chiesto anche Beruatto e Muratore, rispettivamente terzino e centrocampista.