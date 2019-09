La Juventus U23 ritrova Fabio Pecchia in panchina, dopo la squalifica di due turni rimediata contro l'Arezzo. Con il tecnico vicino alla squadra, l'attenzione si sposta sugli avversari, e che avversari. Il Monza di Christian Brocchi arriva alla trasferta alessandrina con 5 successi ed una sola sconfitta maturata nell'ultimo turno, e non nascondono per niente le loro ambizioni di primeggiare tutta la stagione in un girone comunque competitivo. La Juve, dal canto suo, deve recuperare dopo una partenza con il freno a mano tirato, costellata di pareggi e poca determinazione quando si possono chiudere le partite. Il fischio d'inizio delle 21 (diretta Rai Sport) darà il via ad un importante test per i bianconeri: obiettivo riprendere la carreggiata playoff.



Segui il LIVE di Juventus U23-Monza su Il Bianconero



LIVE



11' OCCASIONE JUVE: Mota Carvalho ha un'ottima possibilità di battere a rete ma schiaccia troppo il pallone che finisce tra le braccia del portiere del Monza.



7' - Gol del Monza, Juve in svantaggio. Andrea Brighenti appoggia da due passi, dopo il gran lavoro sulla fascia di Iocolano. Loria battuto.



1' - Fischio d'inizio, pallone in possesso del Monza







JUVENTUS U23-MONZA 0-1



Marcatori: 7' Brighenti (M)



Formazioni ufficiali

Juventus U23 (4-2-3-1): ​Loria; Rosa, Alcibiade, Coccolo, Beruatto; Toure, Clemenza; Lanini, Olivieri, Han; Mota. A disp. Nocchi, Raina, Peeters, Portanova, Mula, Zanimacchia, Di Pardo, Rafia, Frabotta, Selasi, Delli Sarri, Gerbi. All. Pecchia



Monza (4-3-1-2): Lamanna, Fossati, Belluschi, Brighenti, Finotto, Mosti, Scaglia, Iocolano, Armellino, Scampirisi, Lepore. A disp. Sommariva, Del Frate, Galli, Chirico, D’Errico, Marconi, Palazzi, Negro, Marchi, Di Munno, Franco, Gliozzi. All. Brocchi