Giunge dalla Spagna un’indiscrezione relativa a Grigoris Kastanos, centrocampista della Juventus U23. Il giocatore piace molto al Real Saragozza, compagine che milita nella Segunda Division spagnola e che sarebbe pronta ad acquisire le prestazioni sportive del cipriota classe 1998. La formula del trasferimento sarebbe quella del prestito. In questo modo il giocatore avrebbe la possibilità di maturare e la Juve non perderebbe il controllo sul proprio prospetto. Kastanos, stella della nazionale di Cipro, dopo aver bagnato il suo esordio in Serie A con la maglia del Pescara nella stagione 2016/17, ha proseguito la sua maturazione con i belgi dello Zulte Waregem prima di fare ritorno alla Juve dove si è aggregato alla compagine Under 23. Nella scorsa stagione, intanto, il giocatore ha fatto il suo debutto con la maglia della squadra maggiore nella partita Spal-Juventus del 13 aprile scorso.