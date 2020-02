Dopo lo stop contro l’Albinoleffe, la Juventus U23 di Fabio Pecchia torna in campo per la Coppa Italia Serie C. I bianconeri sfideranno la Feralpisalò del tecnico Sottili, match valido per la semifinale di ritorno di Coppa.

La squadra di mister Pecchia dovrà fare un'impresa per recuperare lo svantaggio di due reti della gara d’andata. L'altra sfida nel tabellone sarà Ternana e Catania.



La partita sarà visibile in diretta ed esclusiva streaming su Eleven Sport, questo pomeriggio alle ore 15, in diretta dallo stadio Moccagatta di Alessandria.