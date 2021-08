Dal sito ufficiale della Juventus:"Convocazione nell’Italia U21 per Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia, attesi da due match valevoli per la qualificazione agli Europei U21 in Georgia e Romania del 2023: Italia-Lussemburgo, il 3 settembre alle ore 17.30, e Italia-Montenegro il 7 settembre sempre alle ore 17.30. Un solo impegno, invece, per il Belgio U21 di Koni De Winter in programma per il 3 settembre alle ore 19.00 contro i pari età della Turchia, sempre verso gli Europei U21. Impegni legati al prossimo Campionato Europeo di categoria anche per Radu Dragusin con la Romania U21, atteso dalla gara contro l’Inghilterra il 3 settembre alle ore 20.00 e da quella contro la Georgia il 7 settembre (sempre alle ore 20.00) e per la Norvegia U21 di Martin Palumbo che si prepara ad affrontare prima l’Austria il 3 settembre alle ore 18.00 e poi l’Estonia il 7 settembre alle ore 19.00.Sono cinque, invece, i bianconeri convocati nell’Italia U20: Tommaso Barbieri, Nicolò Cudrig, Giuseppe Leone, Nikola Sekulov ed Emanuele Zuelli. Due appuntamenti in programma: la sfida contro la Polonia, il 2 settembre alle ore 18.00, valevole per l’esordio nel Torneo 8 Nazioni e il 6 settembre alle ore 15.00 l’amichevole contro la Serbia.Chiamata nell’Italia U19, invece, per Fabio Miretti. Due amichevoli di lusso a calendario, per prepararsi alla prima fase di qualificazione dei prossimi Europei U19 in Slovacchia nel 2022: contro l’Inghilterra il 2 settembre alle ore 14.00 e contro l’Olanda il 6 settembre alle ore 15.30".