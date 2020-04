La FIGC ha comunicato poche ore fa la cancellazione dei campionati Under e Giovanili femminili. Termina la stagione per tutti i giovani bianconeri ad eccezione della Primavera e ovviamente dell’Under 23 che milita in Serie C. Lo stop forzato ai campionati mette quindi fine alla corsa della Juve Under 17 guidata dal tecnico Francesco Pedone. Un campionato quasi perfetto. I bianconeri, infatti, avevano vinto sempre in questa stagione tranne in un'occasione dove avevano pareggiato a Vinovo 2-2 contro il Parma il 16 febbraio scorso. I bianconeri avevano raccolto 17 vittorie e un pareggio. Un cammino splendido che aveva permesso ai ragazzi di Pedone di qualificarsi alle fasi finali del campionato con sei giornate di anticipo.



Un squadra piena di talenti, alcuni già in pianta stabile nella Primavera del tecnico Zauli. Tra tutti Angel Chibozo, attaccante classe 2003 che ha giocato tre partite con la Primavera. Ma il giovane attaccante non è l’unico dei talenti che si è messo in vetrina in questa stagione di record, ora definitivamente bloccata. Anche Il capocannoniere Miretti, Bonetti, Cerri, Salducco, Mulazzi e Matias Soulè, talento argentino e ultimo arrivato in bianconero sono stati fondamentali. L’ultima partita della stagione è stata quella vinta per 6-1 contro il Pisa in trasferta il 23 febbraio scorso. La prossima stagione ripartirà tutto da zero. Tra chi andrà in Primavera, chi via in prestito e ovviamente chi salirà dall’Under 16. Un nuovo gruppo da formare, quello di questa stagione stava facendo qualcosa di pazzesco.