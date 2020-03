L'emergenza Coronavirus si è abbattuto sul mondo del calcio e anche e soprattutto sulla vita di tutti noi. La Juventus, così, ha deciso di scendere in campo per sensibilizzare tutti. Inizialmente con il via ad una raccolta fondi, quindi con la decisione di offrire a tutti un mese gratuito di Juventus TV.



Ma come fare? Semplice. Bisogna andare su pass.juventus.com e seguire l'iter del semplice abbonamento. Inserire dati e soprattutto l'indirizzo mail, quindi il codice JUVE30DAYS: quest'ultimo passaggio va fatto al momento del checkout, solo così chiunque avrà libero accesso per un mese alla piattaforma.