History | Paolo Montero



Le grandi partite, le vittorie, i trofei: i momenti più importanti della sua storia bianconera



Guarda lo speciale dedicato all'ex difensore con il 20% di sconto usando il codice JUVE20



On demand, qui https://t.co/hPU75XvFLS pic.twitter.com/3R8lJ9SY8E — Juventus TV (@JuventusTV) September 5, 2019

A pochi giorni dal suo compleanno, la Juventus TV dedica un video a Paolo Montero. Il difensore uruguaiano, arrivato alla Juve nel 1996, ha difeso per nove stagioni la retroguardia bianconera scendendo in campo in 277 occasioni condite da 6 reti.