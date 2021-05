Finisce oggi la stagione agonistica 2020-2021 della Juventus.

Questi tutti i risultati della squadra di Andrea Pirlo in tutte le competizioni:



SERIE A

Juve-Samp 3-0 (Kulusevski, Bonucci, C. Ronaldo)

Roma-Juve 2-2 (Veretout 2; C. Ronaldo 2)

Juve-Napoli 2-1 (C. Ronaldo, Dybala; Insigne)

Crotone-Juve 1-1 (Simy; Morata)

Juve-Verona 1-1 (Kulusevski; Favilli)

Spezia-Juve 1-4 (Pobega; Morata, C. Ronaldo 2, Rabiot)

Lazio-Juve 1-1 (Caicedo; C. Ronaldo)

Juve-Cagliari 2-0 (C. Ronaldo 2)

Benevento-Juve 1-1 (Letizia; Morata)

Juve-Torino 2-1 (McKennie, Bonucci; Nkoulou)

Genoa-Juve 1-3 (Sturaro; Dybala, C. Ronaldo 2)

Juve-Atalanta 1-1 (Chiesa; Freuler)

Parma-Juve 0-4 (Kulusevski, C. Ronaldo 2, Morata)

Juve-Fiorentina 0-3 (Vlahovic, aut. Alex Sandro, Caceres)

Juve-Udinese 4-1 (C. Ronaldo 2, Chiesa, Dybala; Zeegelaar)

Milan-Juve 1-3 (Calabria; Chiesa 2, McKennie)

Juve-Sassuolo 3-1 (Danilo, Ramsey, C. Ronaldo; Defrel)

Inter-Juve 2-0 (Vidal, Barella)

Juve-Bologna 2-0 (Arthur, McKennie)



Samp-Juve 0-2 (Chiesa, Ramsey)

Juve-Roma 2-0 (Ronaldo)

Napoli-Juve 1-0 (Insigne)

Juve-Crotone 3-0 (C. Ronaldo 2, McKennie)

Verona-Juve 1-1 (Barak; C. Ronaldo)

Juve-Spezia 3-0 (Morata, Chiesa, C. Ronaldo)

Juve-Lazio 3-1 (Rabiot, Morata 2; Correa)

Cagliari-Juve 1-3 (Simeone; C. Ronaldo 3)

Juve-Benevento 0-1 (Gaich)

Torino-Juve 2-2 (Sanabria 2; Chiesa, C. Ronaldo)

Juve-Genoa 3-1 (Kulusevski, Morata, McKennie; Scamacca)

Atalanta-Juve 1-0 (Malinovskyi)

Juve-Parma 3-1 (Alex Sandro 2, De Ligt; Brugman)

Fiorentina-Juve 1-1 (Vlahovic; Morata)

Udinese-Juve 1-2 (Molina; C. Ronaldo 2)

Juve-Milan 0-3 (B. Diaz, Rebic, Tomori)

Sassuolo-Juve 1-3 (Raspadori; Rabiot, C. Ronaldo, Dybala)

Juve-Inter 3-2 (C. Ronaldo, Cuadrado 2; Lukaku, aut. Chiellini)

Bologna-Juve 1-4 (Orsolini; Chiesa, Morata 2, Rabiot)



CHAMPIONS LEAGUE

Dinamo Kiev-Juve 0-2 (Morata 2)

Juve-Barcellona 0-2 (Dembelè, Messi)

Ferencvaros-Juve 1-4 (Boli; Morata 2, Dybala, aut. Dvali)

Juve-Ferencvaros 2-1 (C. Ronaldo, Morata; Uzuni)

Juve-Dinamo Kiev 3-0 (Chiesa, C. Ronaldo, Morata)

Barcellona-Juve 0-3 (C. Ronaldo 2, McKennie)



Porto-Juve 2-1 (Taremi, Marega; Chiesa)

Juve-Porto 3-2 d.t.s (Chiesa 2, Rabiot; Sergio Oliveira 2)



SUPERCOPPA ITALIANA

​Juve-Napoli 2-0 (C. Ronaldo, Morata)



COPPA ITALIA

Juve-Genoa 3-2 d.t.s (Kulusevski, Morata, Rafia; Czyborra, Melegoni)

Juve-Spal 4-0 (Morata, Frabotta, Kulusevski, Chiesa)

Inter-Juve 1-2 (L. Martinez; C. Ronaldo 2)

Juve-Inter 0-0

Atalanta-Juve 1-2 (Malinovskyi; Kulusevski, Chiesa)