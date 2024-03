DaSono state diverse le gare ufficiali andate in scena nel penultimo fine settimana di marzo. Gare che hanno visto coinvolte cinque delle nostre squadre del Settore Giovanile.Stiamo parlando del week-end del 23-24 marzo 2024!Di seguito il recap, squadra per squadra.UNDER 19 FEMMINILESconfitta di misura per la squadra di Matteo Scarpa che cade 2-1 sul campo delle pari età della Roma. Di Gallina la rete per le bianconere che, però, non è bastata a evitare la sconfitta nel match valido per la diciottesima giornata di Primavera 1. Una sconfitta arrivata proprio in pieno recupero nella ripresa, a pochi istanti dal termine della gara.UNDER 16 MASCHILETre a tre pirotecnico a Vinovo tra l'Under 16 maschile di Claudio Grauso e i pari età del Parma. Sotto nel punteggio in due occasioni – 0-1 prima e 2-3 poi – i bianconeri hanno avuto la forza di reagire con le reti di Ceppi e di Cancila e di passare momentaneamente in vantaggio, sul 2-1, con Bracco. Al triplice fischio, poi, le due squadre hanno ottenuto un punto a testa che permette alla Juventus di mantenere la prima posizione salendo a quota 46 punti.UNDER 15 FEMMINILESuccesso per la squadra allenata da Alessio Vaccariello che ha vinto 1-3 – anche come risultato FIGC – a Pianezza, in provincia di Torino, sul campo dell'Under 13 maschile del G.S.D. Lascaris in un match del Girone H del campionato "Esordienti 2° anno". In gol, per le bianconere, Pronzati e Pozzo, quest'ultima è stata autrice di una doppietta.Sorride anche l'Under 15 femminile di Luca Vood che, dopo le vittorie contro le pari età di Torino e Cremonese nei primi due match del Girone 1 della Fase Interregionale del campionato di categoria, ha vinto anche contro le pari età della Pro Sesto. Le bianconere trionfano ampiamente sul campo delle lombarde, 0-4, grazie alle reti di Abbondanza, di Campi, di Garbin e di Oliva.UNDER 15 MASCHILEPari a Vinovo per i ragazzi allenati da Marcello Benesperi: 1-1 contro il Parma nel match valido per la decima giornata di ritorno del campionato di categoria. È successo tutto nella prima frazione con i bianconeri che sono passati in vantaggio al 4' con il gol di Demichelis prima di essere raggiunti dieci giri di orologio più tardi dalla rete degli emiliani firmata da Peruch. Un punto che ha permesso alla Juventus di salire a quota 42 punti in classifica, dopo 21 partite disputate.