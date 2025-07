Juventus, tutti i numeri e le statistiche di Jonathan David

Da Juventus.com:Jonathan David è un nuovo giocatore della Juventus: l’attaccante classe 2000 ha giocato nelle ultime cinque stagioni in Francia con il Lille – dopo avere vestito la maglia del Gent e avere vinto la classifica capocannonieri nel campionato belga nella stagione 2019/2020 –, ritagliandosi un ruolo da protagonista e diventando uno dei migliori attaccanti della Ligue 1 degli ultimi anni.Questi alcuni dati e statistiche relativi al rendimento del nuovo acquisto della Juventus:Nel suo periodo al Lille (dal 2020/2021), Jonathan David ha realizzato 87 gol in 178 presenze in campionato, solo Kylian Mbappe (111 reti) ha fatto meglio in Ligue 1.

Nel suo periodo al Lille (dal 2020/21), Jonathan David è stato l’unico giocatore della Ligue 1 ad avere raggiunto la doppia cifra in ciascuna stagione nella competizione (5/5).Dal 2020/2021, Jonathan David è stato uno dei due giocatori ad avere tentato almeno 200 tiri nello specchio in Ligue 1: 204, meno solo di Kylian Mbappe (260) nel periodo.Dal 2020/2021, Jonathan David ha giocato 820 palloni in area di rigore avversaria in Ligue 1, nel periodo solo Kylian Mbappe (1167) ha fatto meglio.Dal 2020/2021, tra i giocatori con almeno 150 tiri tentati in Ligue 1, solo Wissam Ben Yedder (28%) e Alexandre Lacazette (26%) hanno avuto una più alta percentuale realizzativa di Jonathan David (23%).Nella stagione 2024/2025 Jonathan David ha partecipato a 37 reti in 49 presenze con il Lille, grazie a 25 gol e 12 assist; tra i calciatori di Ligue 1, considerando tutte le competizioni, solo Ousmane Dembele (46) e Bradley Barcola (39) hanno fatto meglio.Nella stagione 2024/2025 Jonathan David ha trasformato in rete 16 chiare occasioni da gol in Ligue 1, nessuno ha fatto meglio di lui – sedici anche per Ousmane Dembele –.Solo Mason Greenwood (120) ha tentato più tiri di Jonathan David (97) nella Ligue 1 2024/2025.Jonathan David ha segnato tre gol a seguito di un attacco in contropiede nell'ultima Ligue 1, meno solo di Gaetan Perrin (cinque) e Bradley Barcola (quattro).Jonathan David è stato uno dei tre attaccanti che nella Ligue 1 2024/2025 hanno segnato almeno 15 gol (16) e servito almeno cinque assist – insieme a Ousmane Dembele e Mason Greenwood –.