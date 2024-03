I RANKINGS

IL CONFRONTO CON LA SERIE A

La Juventus vanta il quarto migliore attacco del campionato, al pari del Napoli, con 44 reti segnate, alle spalle di Atalanta (51), Milan (55), Roma (55) e Inter (71).

Quella bianconera è la seconda migliore difesa della Serie A con 23 reti incassate. Meglio dei bianconeri soltanto l'Inter (14).

La squadra di Massimiliano Allegri è seconda anche in un'altra speciale classifica, quella dei tiri incassati (88). Davanti ai bianconeri c'è soltanto l'Inter (75).

Vlahovic è il secondo giocatore di questa Serie A per numero di reti segnate: 13, escludendo i due rigori messi a segno. Davanti a lui c'è il solo Martinez a quota 21, anche in questo caso escludendo i due rigori segnati.

McKennie è il secondo giocatore ad avere fornito più assist in campionato, al pari di Mkhitaryan, Dybala, Thuram e Leao. Weston ha fornito 7 assist in campionato in questa stagione. In testa, in solitaria, c'è Giroud (8).

IL CONFRONTO TRA BIANCONERI

Vlahovic è, tra i bianconeri, il giocatore che ha provato più volte la conclusione verso la porta, con 94 tentativi (inclusi quelli respinti).

Sempre Dusan è il bianconero che ha centrato più volte la porta (32) ed è il terzo in questa speciale classifica tra tutti i giocatori di movimento in Serie A, al pari di Zapata. Inseguono Kvaratshkelia (36) e Martinez (38).

Kostic, invece, vince a mani basse la palma di crossatore: sono 143 le volte in cui Filip ha cercato qualche compagno dalle corsie esterne. In questo conteggio sono compresi anche i corner.

Sempre l'esterno serbo è il giocatore che ha creato più occasioni, assist compresi, al pari di Chiesa: Filip e Federico hanno raggiunto quota 38. Un gradino sotto (37) si trova McKennie.

Bremer, invece, è il giocatore che ha recuperato più palloni, ben 150. Ci sono, poi, Locatelli (144) e Rabiot (115) che seguono a ruota Gleison in questa speciale classifica.

Chi sono, invece, i più presenti? Tenendo in considerazione campionato e Coppa Italia, in prima posizione c'è Locatelli, poi Bremer e successivamente McKennie – quest'ultimo è al terzo posto per numero di presenze al pari di Cambiaso e Milik, ma è terzo in solitaria per minuti giocati tra i giocatori di movimento – sono i tre giocatori bianconeri che hanno disputato più partite in stagione.

DaCon il pareggio per 0-0 all'Allianz Stadium contro il Genoa nell'ultima giornata disputata, la Juventus ha ottenuto il suo 13° clean sheet stagionale in Serie A.Andiamo ad analizzare i numeri registrati dai bianconeri fin qui in campionato, a nove giornate dal termine.