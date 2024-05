La prossima sessione di mercato si annuncia intensa. Giuntoli dovrà fare un grande lavoro, in tutti i reparti, ma anche in difesa: sì, perché il reparto perderà almeno Alex Sandro e forse non solo, in attesa di chiarire le posizioni di Bremer e di Huijsen, di rientro dal prestito alla Roma. Come racconta Tuttosport, la pole position, in questo momento, spetta di diritto al bolognese Riccardo Calafiori, ma alla Continassa non intendono presentarsi a fine stagione senza una valida lista di alternative. L’elenco comprende Diomande dello Sporting, Lacroix del Wolfsburg, O’Brien del Lione e anche Buongiorno del Torino, Oltre a Todibo del Nizza.