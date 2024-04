Tramite il Canale Twitch ufficiale della Juventus, Filippo Turicchia, terzino della Juventus NG, risponderà ad alcune domande.

L'Intervista

Come è stato segnare domenica? Come è segnare in generale? "E' stato emozionante. Ho giocato molti a anni a Cesena, fare gol comunque contro la squadra in cui sei cresciuto è emozionate. Purtroppo negli ultimi minuti abbiamo abbassato l'intensità e ci siamo fatti rimontare. Abbiamo rivisto i video, le cose che avevamo preparato le avevamo fatte. Ora testa col Pineto"



Cesena primo in classifica? Erano qui per vincere, ma noi siamo stati bravi a tenere lo 0-0 prima del nostro gol. Poi è calata la concentrazione



Avete avuto una svolta rispetto all'inizio della stagione. Avete lavorato? Rispetto al girone d'andata abbiamo fatto un bel salto. Hanno pesato anche le lunghe trasferte, Nella seconda parte della stagione lavorato sulla testa e sul campo. Siamo un gruppo ora. Andiamo avanti così, stiamo andando bene. Il nostro obbiettivo è mantenere il posto nei playoff



Dove ti mettono giochi. Sui vari giornali ti hanno paragonato a Cambiaso. Ti rivedi in lui ? Raccontaci di Turicchia? E' un giocatore che si è adattato alle posizioni. Io ho giocato un po' ovunque. Mi sono adattato con Bonatti e ora faccio più ruoli.



Ruolo preferito? Preferisco giocare nel ruolo di terzino sinistro/quinto. Mi piacerebbe continuare a fare più ruoli, m quello dove mi trovo meglio è quello del terzino/quinto



Migliore caratteristica e dove devi migliorare? Posso usare entrambi i piedi e dove devo migliorare è la concentrazione negli ultimi minuti di gara.



Secondo te la maturità che avete è data dalla squadra? Quando sono arrivato qui ho trovato subito compagni con questa mentalità, è una cosa della Juventus. Quelli prima di me avevano questa mentalità.



Preferisci fare gol o fare assist? Il gol, preferisco fare gol.



Con i nuovi arrivati ti senti quella responsabilità di introdurli o preferisci stare nel tuo? Preferisco guardare i loro comportamenti nel rettangolo verde di gioco, fuori ci sono altri che li aiutano ad introdursi nel mondo Juve.



Quanto ha inciso l'aiuto dei veterani? L'aiuto di veterani come Pioli o Iocolano è stato importante. Ci hanno spiegato le loro esperienze e ci siamo dati da fare per risollevare la situazione



Quanto sei maturato? Che differenze hai visto in Serie C? Totalmente diverso tra Primavera e Serie C. Gli avversari sono forti fisicamente. I primi anni ti devi allenare sulla tecnica. Dopo gli allenamenti andiamo in palestra per migliorare anche fisicamente.



Quanto si allena la tecnica? Devi allenarla sempre. Più sali. più è importante allenarla, come in U21. Magari fai fatica inizialmente, ma poi acquisisci la loro intensità. E' una questione di di abitudine.



Sei stato convocato con l'U21 e hai fatto la finale con l'U20, che esperienza è stata? Esperienza fantastica in Argentina. Organizzazione top e livello di intensità altissimo. Con il Brasile abbiamo vinto 3-2. La finale l'abbiamo giocata con -2 gradi, ma bella esperienza. Stadi pieni, per la finale c'erano 40.000 persone. Tosta, ma bella.

E' la partita che ti ha fatto più crescere? No, è stato il percorso. Abbiamo capito che si poteva fare qualcosa, siamo cresciuti tutti.

In nazionale è difficile creare il gruppo o il capirsi? Sicuramente è complicato creare il gruppo, Ovviamente anche il mister ti chiede cose diverse, bisogna essere bravi anche ad adattarsi



Con chi sei più legato? Tutti quelli che ho conosciuto nell'U16, tutti 2003.



Hai altre passioni? Le macchine e le moto abitando ad Imola. ma non sono mai riuscito a vedere una gara.



Come hai scelto il tuo numero di maglia? 32 perché a Cesena giocavo a destra, qui a sinistra. Se il tre è occupato e il 2 anche allora scelgo il 32.



Musica? Trap, Sfera e Basta o Tedua



Metti anche prima di entrare in campo? Metto Super Hero, sempre



Idoli calcistici ed extra? Idolo calcistico mi piace Davide Zappacosta per come gioca. Extra calcio mi piace Jacobs. Mio padre faceva atletica leggere e ogni tanto mi fa vedere le competizioni



Che emozioni provi con la maglia della Nazionale? In finale portavi il peso di una nazione, anche se l'hanno scoperto solo in semifinale gli italiani. Gioco al 100% sia con la maglia che con la Juve.



Quando hai ricevuto la telefonata della Juventus? Ero al mare. Un misto di felicità e paura. Io poi sono anche juventino.



La prima volta con la maglia della Juve? Bellissimo



E con la maglia della NG? Tensione, è un mettersi alla prova



Ti piace Torino come città? Sì, è una città bella e tranquilla.



Cosa ti piace fare nel tempo libero per Torino? Andare in centro o al parco del Valentino



Segui Twitch e Youtube? Sì, seguo le live di Blur. Anche il Rosso.



In estate cosa preferisci fare? L'anno scorso ho avuto un mese di vacanza. In realtà io vado sempre al mare. L'anno scorso ero a Tenerife con la mia ragazza.



Quale è l'obbiettivo nella tua carriera? Esordire con la maglia della Juventus. Sarebbe bellissimo. E poi vincere un Mondiale. Ci sono andato vicino e quella sensazione di aver perso per un gol in finale non è bello.



Come l'hai vissuta? Come si riparte? Si accantona, si rode, ma il calcio è così. Se ci sarà l'opportunità so cosa fare.



Vuoi lanciare un messaggio ai tifosi? Fino alla fine forza Juve!