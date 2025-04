Tudor rilancia anche Yildiz: dal nuovo ruolo al goal contro il Genoa, ma il futuro sarà alla Juventus?

2025 Getty Images



Sembrava uno dei pochi punti fermi delladi Thiago Motta lo scorso luglio. Stiamo parlando di Kenan, a cui è stato assegnato anche il numero 10 della Juventus. Lo stesso che hanno vestito i grandi come Alessandro Del Piero o Roberto Baggio. Una dimostrazione di fiducia da parte della società che gli ha permesso di crescere ed infine lo ha blindato con un rinnovo e la dieci sulle spalle. Le cose poi sono cambiate,ha iniziato a farlo accomodare in panchina, complici forse le prestazioni non eccellenti.Nei mesichi sosteneva dovesse giocar più vicino alla porta, chi sosteneva fosse sacrificato come esterno offensivo. Ecco quindi che per ovviare il problema l'italo brasiliano lo fa accomodare in panchina. Iniziano ad arrivare anche delle voci che lo vedevano lontano da Torino, magari già nella sessione estiva di calciomercato che, così lontana non è se si guarda il calendario.Poi, l'arrivo di Igor Tudor ed il ritorno al centro. Il tecnico croato crede molto in Kenan. Lo dimostrano le indicazioni che gli ha dato nella partita di esordio, dandole anche alla squadra in modo che lo mettesse nelle migliori condizioni per poter rendere al meglio e mostrare tutto il suo talento cristallino e che di certo non abbiamo scoperto lo scorso sabato nella sfida contro il Genoa. Anche se Tudore lo ha rimesso al centro di questa nuova Juventus che si sta costruendo giorno dopo giorno alla Continassa.Il suo futuro però resta ancora un punto interrogativo. La volontà è senza ombra di dubbio quella di continuare insieme: Kenan sembra voler la Juventus e la Vecchia Signora vuole Kenan. Tuttavia molto dipenderà dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League ed anche dal peso economico delle offerte che arriveranno. La volontà comunque è quella di proseguire insieme, soprattutto ora che Kenan è tornato al centro.





