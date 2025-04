Tutti i cambi effettuati da Tudor rispetto a Thiago Motta

Getty Images

La Juventus di Tudor ha già cominciato a prendere forma nei primi allenamenti alla Continassa. Il nuovo allenatore bianconero ha diretto le prime sedute con il gruppo al completo dalla metà della scorsa settimana, e ha già impresso le sue prime idee. Innanzitutto, che non può essere l'unico elemento importante in vista di questa ultima parte di campionato.Come ha detto lo stesso Tudor,e deve esserci voglia di vincere, che in fondo è l'unica cosa che conta, e alla Juventus lo sanno bene. Intanto, il croato ha già fatto vedere una squadra diversa, almeno per i ruoli in campo e il sistema di gioco, ma non solo.

I cambi di Tudor alla Juventus

La difesa rappresenta la copertina della nuova Juventus, con la linea a 3 che è un vero e proprio simbolo delle squadre di Tudor. Contro il Genoa hanno giocato Gatti, Veiga e Kelly, ma l'infortunio del numero 4 ha già cambiato le carte in tavola: occhio dunque a, ma anche a, che potrebbero ricoprire il ruolo di braccetto.Tudor ha poi cambiato la posizione di, schierato quasi sempre da Thiago Motta come ala a sinistra e a volte anche a destra, ma sempre con i trequartisti: con il croato si è visto da esterno a tutta fascia , e la prima risposta è stata ben diversa dalle ultime prestazioni deludenti. Il ruolo diè stato senza dubbio un cambio azzeccato, e lo ha dimostrato lo stesso turco contro il Genoa: chissà che non possa essere la svolta per la sua stagione.è tornato al centro dell'attacco, ma non è da escludere che possa giocare insieme anelle prossime partite: Tudor ha già dichiarato di volerli schierare insieme, perciò le prossime partite daranno indicazioni importanti.