Juventus, Tudor senza 10 giocatori: chi può recuperare per il Parma

Juventus, la lista degli indisponibili

Preparazione lunghissima per lavisto che dall'ultima partita disputata contro il Lecce passerà più di una settimana prima di tornare in campo, con il Parma, nel match in programma lunedì 21 aprile. La possibilità per Igor Tudor quindi di lavorare con calma su tutti gli aspetti anche se dalla Continassa non sono arrivate buone notizie negli ultimi giorni. O meglio, ci sono tante situazioni da monitorare in vista del prossimo impegno.Quello che è certo è l'elevatissimo numero di assenze nell'allenamento di ieri, mercoledì. Oltre ai lungodegenti, ovvero Bremer, Cabal e Milik, non erano con il gruppoche hanno continuato a svolgere lavoro differenziato ma alla lista si sono agggiunti, out per febbre eche ha preso una forte contusione alla coscia. Fuori da quasi 20 giorni ancheIn totale Tudor non ha potuto lavorare con ben 10 giocatori.

Chi recupera per Parma-Juventus?

Lasciando stare chi è fermo da mesi e non rientrerà da qui al termine del campionato, tutte le altre situazioni non preoccupano ma andranno monitorare quotidianamente per capire chi partirà con la squadra per la trasferta di Parma.che già oggi può tornare ad allenarsi.il primo uscito contro il Lecce per un fastidio al tendine d'Achille mentre lo statunitense è affaticato. Può rientrare anche Perin mentre leggermente più indietro è Mbangula, che ha avuto un sovraccarico muscolare ed è fermo da circa una settimana. Serve ancora del tempo per Gatti invece, il cui ritorno sarà solamente a maggio. Ed Yildiz? Il classe 2005 sarebbe l'assenza più pesante per i bianconeri, soprattutto dopo le ultime partite disputare dal turco. Al momentoNon farà esami e questo fa capire come la situazione sia sotto controllo; si tratta di una botta, dolorosa certo, ma che non desta allarme in casa Juve. Dipenderà da quanto dolore sentirà il giocatore nei prossimi giorni.