Juventus, Tudor ritrova finalmente uno dei suoi leader

Ritorna Yildiz, leader ritrovato

Una Juventus tutta da inventare si prepara ad affrontare i due match più importanti della stagione, diventati improvvisamente delle vere e proprie finali. Con la corsa alla Champions League appesa a un filo, la squadra di Igor Tudor si trova costretta a fare i conti con un'infermeria piena e una rosa da ridisegnare. Ma almeno una buona notizia c'è: il ritorno di KenanIl talento turco torna a disposizione dopo aver scontato due giornate di squalifica. Aveva lasciato la Juve in inferiorità numerica contro il Monza, e ha saltato le gare contro Lazio e Bologna, ma la squadra è riuscita comunque a restare aggrappata al quarto posto. Ora, con il destino nelle proprie mani, sarà proprio Yildiz a guidare l’assalto finale verso la Champions.

Tudor lo considera un punto fermo nello scacchiere offensivo: toccherà a lui innescare Randal Kolo Muani, apparso in ripresa e pronto a cercare con più continuità la via del gol. L’intesa tra i due sarà fondamentale per superare la doppia sfida con Udinese e Venezia.