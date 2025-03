Juventus-Tudor, quando nella stagione della Serie B si ridusse lo stipendio

Getty Images

Vincere con la Juventus ha un significato speciale, e Igor Tudor lo sa bene. Da calciatore, ha vinto due campionati, due Supercoppe italiane, una Coppa Intertoto e anche un campionato di Serie B, nonostante in quest'ultimo caso non scendesse in campo. L'anno 2006-2007 è stato particolarmente significativo per lui. Dopo una serie di infortuni che gli sono valsi il soprannome di "gigante di cristallo", Tudor si trovò a dover affrontare una lunga inattività di otto mesi. La Juventus, in quel periodo, stava valutando la risoluzione del suo contratto, decidendo di rivolgersi al Collegio arbitrale del Coni.

Tuttavia, tutto si risolse grazie alla decisione di Tudor di ridursi volontariamente lo stipendio, un gesto che evitò conflitti e permise al club di concentrarsi sul ritorno in Serie A. Questo episodio evidenziò la sua mentalità e il rispetto per la Juventus. Oggi, Tudor affronta una nuova e importante sfida, quella di prendere in mano la squadra e guidarla verso il successo, consapevole della responsabilità che comporta allenare un club di tale prestigio.