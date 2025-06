Vlahovic o Kolo Muani, chi sarà il titolare della Juventus al Mondiale per Club

13 minuti fa



La Juventus si avvicina al debutto nel Mondiale per Club e l’idea di Igor Tudor è quella di ripartire dalla sua arma Champions in affitto: quel Randal Kolo Muani già decisivo per la missione quarto posto con i gol pesanti segnati al Monza, alla Lazio e all’ultima di campionato con il Venezia; questo secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.



L'attaccante francese quindi, di proprietà del PSG potrebbe essere preferito a Dusan Vlahovic, almeno nelle gerarchie iniziali. Kolo Muani ha conquistato la fiducia di Tudor che infatti spinge per la sua permanenza e filtra fiducia che il giocatore possa rimanere anche dopo il Mondiale per Club. La Juventus proseguirà i dialoghi con il PSG per cercare un accordo. L'idea del club bianconero era quella magari di un nuovo prestito, a condizioni differenti però rispetto a quello di gennaio e con una formula quindi che non sia quella del prestito secco, che anche lo stesso PSG difficilmente potrebbe accettare nuovamente.