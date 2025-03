Tudor allenerà la Juventus nella prossima stagione? La spiegazione di Giuntoli

Getty Images

Igor Tudor si è presentato nella giornata di ieri in conferenza stampa. Il nuovo allenatore bianconero è tornato per la terza volta alla Juventus, e non ha nascosto il suo legame con il passato: dagli aneddoti su all'omaggio a Marcello Lippi , la parentesi da giocatore della Juve è stata molto importante per Tudor.Il croato, però, affronterà una sfida molto complicata, con l'obiettivo di ridare carattere alla squadra per centrare l'obiettivo quarto posto. Contro ilci sarà l'esordio dell'ex Lazio, e sarà importante cominciare con il piede giusto per dare la prima risposta, anche verso il futuro.

Juventus, le parole di Giuntoli sul futuro di Tudor

Come spiegato dal Manager Director Football, infatti, la certezza è quella di proseguire almeno fino a fine stagione, dopo il Mondiale per club. Il direttore tecnico bianconero ha anche spiegato quali saranno le possibilità per il futuro di Tudor."Igor rimarrà con noi fino alla fine della stagione, compreso il Mondiale, poi ci siederemo attorno a un tavolo e la speranza è di continuare insieme, perché pensiamo possa avere qualità importanti per portare avanti il progetto. Pensiamo che questa squadra possa dare grandi soddisfazioni nel prossimo futuro, siamo molto fiduciosi data la giovane età, l'esperienza di più di un anno. Questo ci può dare da subito una maggiore competitività