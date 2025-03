Repubblica - 'Siamo la Juventus, dobbiamo ritrovare l'orgoglio', le prime parole di Tudor alla squadra

Getty Images

Dopo l'annuncio dellarrivato domenica pomeriggio e il lungo viaggio in macchina che lo ha portato a raggiungere la Continassa in serata, perieri è iniziata a tutti gli effetti la terza avventura a Torino. Il centro sportivo d'allenamento il tecnico lo conosceva già avendoci passato un anno quando era nello staff di Andrea Pirlo. Adesso però è lui ad avere le chiavi in mano, una differenza non da poco.Visite d'idoneità al mattino e allenamento nel primo pomeriggio, non c'è tempo da perdere, anche se molti giocatori non erano ancora tornati dopo gli impegni con le Nazionali.lo ha fatto davanti a Cristiano Giuntoli, presente anche durante le prime parole del tecnico rivolte ai giocatori.

Il discorso di Tudor alla squadra

Basta alibi per la Juventus

Tudor si è presentato con un discorso alla squadra , se pur in forma ridotta.il senso delle parole del croato come riporta Repubblica. "Prima ancora di avere, idee e schemi, dobbiamo ritrovare l'orgoglio per dimostrare il nostro valore, lavorando e giocando fino alla fine, anche per la maglia", il concetto espresso da Tudor, consapevole di come la cosa più importante sarà fin dall'inizio fare uno switch mentale rispetto alle ultime partite.D'altronde le prossime 9 partite saranno un po' tutte come finali per centrare la qualificazione in Champions. Un obiettivo che, si legge, secondo l'allenatore. "Di certo, comanda Igor, pure per quell’aurea da juventino che ha già incendiato i tifosi ma i giocatori, in questi due mesi, si giocano la faccia, oltre che la classifica. Fine degli alibi".