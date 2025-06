La Juventus, il City e quei '100 milioni da spendere': perché le parole di Tudor non possono confortare

Il City e 100 milioni da spendere: cosa ci dicono le parole di Tudor

. Ed è quello che ci è venuto in mente nelle scorse ore ripensando alle parole a caldo didopo la pesante sconfitta dellacontro il Manchester City in terra americana, che di fatto ha consegnato ai bianconeri un ottavo di finale decisamente proibitivo contro il Real Madrid:

Come a mettere le mani avanti, non tanto per appoggiarsi a un alibi ma piuttosto per guardare in faccia la realtà, una realtà che - secondo questa visione - racconta da un lato di una società, quella inglese, in grado di aprire il portafogli in qualsiasi momento per trasformare in realtà ogni sogno di mercato e, dall'altro, di una Juventus che non ha le stesse possibilità, ma deve limitarsi a volare basso e fare di necessità virtù. Ma perché abbiamo aperto la nostra riflessione con quel proverbio? Perché guardando la lista dei giocatori a disposizione del tecnico bianconero per la gara di ieri - a sua disposizione, sottolineiamo, perché non è stato lui a sceglierli - tutto si può dire eccetto che i bianconeri non abbiano avuto il pane in tempi recenti.Pane che, fuor di metafora, è rappresentato da quegli oltre 100 milioni di euro - circa 114, per la precisione - investiti un anno fa di questi tempi per acquistare, i tre principali colpi di un mercato estivo targato Cristiano Giuntoli che prometteva di riportare la Juventus in alto. Ripensando ancora a ieri sera - perché alla fine è sempre il campo a parlare - il brasiliano non ha nemmeno visto il campo (e sai che novità…), l'argentino si è reso protagonista dell'ennesima prova da 4 in pagella (a voler essere generosi) e l'olandese sì, ha segnato un goal (grazie Ederson!), ma è apparso ancora lontanissimo dalla miglior versione di se stesso, che chissà se ritroverà mai.Quindi Tudor può anche aver ragione, nella sostanza (lui come chi aveva utilizzato in passato parole simili dalle parti di Torino, e ogni riferimento adnon è puramente casuale). Ma non per questo alla Continassa ci si può rifugiare nello "specchietto delle allodole" del budget limitato, ché allora davveropotrebbe avere (pure legittimamente) un moto di ribellione...





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui