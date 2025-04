Juventus, Tudor non ha trovato una squadra all'apice della condizione fisica: cosa è cambiato negli allenamenti

2025 Getty Images

Il lavoro di Tudor sul piano fisico

Oltre a lavorare sulla testa dei giocatori e ai cambiamenti tattici già inseriti nella Juventus, Igor Tudor ha iniziato concretamente ad incidere anche sul piano atletico della squadra. Gli allenamenti di questa settimana, dove può lavorare con i giocatori per più tempo, hanno già dato indicazioni chiare.Tudor a Torino non ha trovato una squadra all’apice della condizione atletica, riferisce Tuttosport, e anche su questo aspetto sta lavorando sodo nella sua prima settimana “vera” da guida tecnica della Juventus, Con sedute magari più brevi di prima, si legge, ma all’insegna dell’intensità, come il suo gioco richiede. E, talvolta, anche con lavori doppi, come accaduto nella giornata di mercoledì.

Già contro il Genoa, nell'esordio sulla panchina bianconera, il report al triplice fischio, soprattutto se rapportato a quelli delle ultime recite sotto la guida di Thiago Motta, ha prodotto indicazioni significative, riporta il quotidiano: "i bianconeri di fronte al Grifone hanno percorso oltre 120 chilometri complessivi, contro i 107 della partita con la Fiorentina e i 113 di quella al cospetto dell’Atalanta, avversaria che per tipologia di gioco avrebbe dovuto stimolare al massimo il sacrificio atletico".