Juventus, Tudor 'cambia' approccio al Mondiale per Club: così gestirà rosa e formazioni

C'è chi vede ilcome un torneo con amichevoli di lusso e ben pagate e chi invece lo ritiene una grande competizione affascinante e da vincere perché importante non solo sul piano economico ma anche sportivo. Sicuramente c'è tanta curiosità per capire come sarà davvero il torneo negli Stati Uniti, quale sarà l'approccio delle squadre, come si svilupperà la competizione e che atmosfera ci sarà. In tutto questo però, c'è anche il campo, che dopo tante parole ora diventerà protagonista. E allora

Juventus, le scelte di Tudor al Mondiale per Club

Da quando è arrivato a fine marzo,puntando con continuità su alcuni giocatori comea centrocampo ma anchegenerale, la maggior parte dei cambiamenti fatti dal croato di partita in partita erano legati principalmente a scelte obbligate per infortuni o squalifiche. Senza dubbio, rispetto a quanto successo con il suo predecessore, Tudor ha voluto essere coerente con le proprie scelte, senza partire prevenuto, ma dando il più possibile continuità agli stessi giocatori. Farà lo stesso negli Stati Uniti?Avrà quindi la squadra al completo con le uniche assenze di Perin e Cabal, rimasti a Torino perché ancora ai box. Tudor potrà quindi lavorare potendo scegliere, un lusso che non ha mai avuto nel finale di campionato. La sensazione è che ilIn quel caso c'era un obiettivo troppo importante e per questo era stato molto prudente in alcune scelte e con l'inserimento di determinati giocatori. Adesso è diverso; la Juve non è al Mondiale per Club solo per partecipare, come ha dichiarato Tudor, ma sarà comunque l'occasione per poter sfruttare la rosa in maniera più ampia.I bianconeri giocherannoon l'obiettivo di non sfinire nessuno. Anche perché la speranza (più che realistica) è di superare almeno la prima fase e quindi accedere agli ottavi, dove magari lì sì che potranno iniziare ragionamenti differenti. Sulla carta, nel girone la Juve avrà margine per poter dare minutaggio a più giocatori possibili, anche chi fino ad ora ha dato meno garanzie come Douglas Luiz o è stato messo un po' in ombra come Francisco Conceicao. Dalla Serie A al Mondiale per Club, dalla necessità di dare certezze all'opportunità di variare; cambiano il contesto, gli obiettivi e di conseguenza il modo in cui gestirà le cose Tudor.