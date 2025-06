La Juventus di Tudor è già diversa dal campionato

2025 Getty Images

No, non è un giudizio affrettato e frutto della vittoria all'esordio. È una riflessione più ampia e che vede nel match contro l'Al-Ainche - finalmente - sembra non essere da zero. Dopo una stagione in cui le basi sono state gettate e rigettate dopo ogni caduta, la Juventus di Tudor parte con un presupposto che è fondamentale:Oltre a questo, però, i bianconeri hanno aggiunto un valore molto importante, che ha evidenziato la prima grande differenza con la Juve che abbiamo visti nelle ultime settimane. La squadra è apparsa molto più, consapevole dei propri mezzi e di poter davvero costruire un'identità

La nuova Juventus

Il gruppo, infatti, è uno dei punti di forza di Tudor sin dal suo arrivo: l'abbraccio condopo appena una settimana era stata la fotografia di ciò che era mancato - e serviva - per risollevarsi. Pochi mesi dopo, quell'abbraccio si è simbolicamente esteso alla squadra intera, con ile la fiducia della società per lavorare con la serenità necessaria.Certo, il livello dell'Al-Ain era piùrispetto a quello delle sfide a cui è abituata la Juventus. Proprio per questo, infatti, la prima vera svolta della squadra bianconera si è vista sì nel gioco, ma è stata una diretta conseguenza della leggerezza con cui è scesa in campo . La fotografia del gruppo che ha vinto il match d'esordio al Mondiale per Club scaccia quella dei volti scuri e di quelle prestazioni impacciate, dovute allo spettro del quarto posto.L'obiettivo, infatti, spesso è stato un'arma a doppio taglio e si è trasformato da monito a ossessione, causando l'effetto inverso. La nuova Juve, invece, gioca leggera ma non per questo disattenta, anzi: i bianconeri hanno le idee chiare,





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui