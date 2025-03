La Juventus di Tudor: modulo e giocatori, sarà 'rivoluzione'

Paolo Bruno

Come giocherà la Juventus di Tudor

Sarà Igor Tudor a nove giornate dal termine il club bianconero ha deciso che non si può più andare avanti con Thiago Motta , anticipando quindi un cambio che ci sarebbe stato comunque a fine stagione. Una svolta che potrà essere ufficializzata già nelle prossime ore. Tudor è pronto a sostituire l'ex allenatore del Bologna con l'obiettivo di raggiungere il quarto posto, fondamentale per la. E da giorni, il tecnico croato sta pensando alla "sua" Juventus. Come giocherà?



LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS CON TUDOR

Di Gregorio

Gatti

Kalulu

Renato Veiga

Weah

Locatelli

Thuram (McKennie)

Cambiaso

Yildiz

Nico Gonzalez (Koopmeiners)

Vlahovic (Kolo Muani)

Pur avendo poco tempo per insediarsi e prendere in mano la squadraandando su ciò che conosce meglio e che lo ha portato ad avere risultati importanti in carriera. Dal Verona al Marsiglia fino alla Lazio,. Lo ha "portato" anche alla Lazio prendendola in corsa, proprio come farà adesso con la Juve. E questa squadra sembra, sulla carta, anche più adatta alla trasformazione tattica rispetto ai biancocelesti.Il primo cambiamento sarà appunto la difesa a tre, che comunque la Juventus ha utilizzato fino alla passata stagione. Sono cambiati molti volti, vero, ma ad esempio è rimastche non avrà certo problemi a ricoprire il ruolo di centrale a destra. Le altre opzioni a disposizione sono Kalulu, Renato Veiga e Kelly; il vero dubbio sarà su chi verrà impostato come perno al centro del reparto.Sembrano "perfetti" per Tudor i due esterni: a sinistrcresciuto in stagione da terzino. A centrocampo c'è bisogno di corsa e fisicitàhanno spesso fatto coppia con Thiago Motta e il croato può ripartire da loro con Douglas Luiz e McKennie alternative.Occhio però. L'altro cambiamento sarà infatti in attacco; Tudor potrebbe accentrare i giocatori offensivi e le soluzioni non mancano. C'è Koopmeiners ma soprattuttoTutti giocatori che, chi più (Nico Gonzalez e Koopmeiners), chi meno (Yildiz) hanno bisogno di riscattare la stagione e sperano con Tudor di ritrovare il proprio livello.E poi, il ruolo di centravanti, in cui tornerà ad esserci un ballottaggio che ormai da tempo non esisteva più.e le ultime prestazioni di Kolo Muani lasciano spazio al serbo di riconquistare una maglia. Sempre che l'ex allenatore del Marsiglia non decida di puntare su entrambi contemporaneamente. D'altronde, il punto di partenza è il 3-4-2-1, ma non sono escluse variazioni.Juventus (3-4-2-1)