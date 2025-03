Juventus, Tudor o Mancini? Come può cambiare la squadra

Il momento è ormai chiaro, ha parlato il campo. La Juventus naviga in acque, e il mare intorno non sembra voler accennare a calmarsi.gli ultimi giorni in casa bianconera sono stati a dir poco movimentati, e la nave bianconera ha vacillato sotto diversi aspetti.Impossibile, tra questi, non citare Thiago Motta, che però sembra il più stabile. Nelle difficoltà della squadra e della società, infatti, ciò che emerge è proprio la volontà dicon l'allenatore ex Bologna, dunque la fiducia è rinnovata come ha spiegatoa Firenze.

Tudor o Mancini?

Come può cambiare la squadra

E quindi finisce qui? Non proprio, perché la Juve non si ferma mai al presente, nel bene e nel male. E se da un lato Thiago Motta in questo momento è saldo nonostante un momento difficile, dall'altro - come riporta Fabrizio Romano - la società bianconera ha riflettuto su alcune figure nel caso in cui Motta non dovesse terminare la stagione con la Juventus.I nomi circolati nelle scorse ore sono principalmente due, anche se si tratta di semplici ipotesi. Igor Tudor e Roberto Mancini potrebbero essere due potenziali idee se Thiago Motta dovesse lasciare la squadra prima della fine della stagione. Due nomi e volti diversi, così come la filosofia di gioco: la Juventus potrebbe cambiare ancora una volta il suo aspetto in quest'annata?E soprattutto, Tudor o Mancini? A oggi la risposta è Thiago Motta. Tuttavia, immaginare non è vietato, soprattutto in un momento in cui gli appigli sono talmente scarsi da diventare quasi invisibili. E allora non si può escludere nulla, nemmeno le semplici ipotesi: Tudor adotterebbe un modulo molto diverso da quello di Motta, e lo stesso potrebbe fare Mancini.Se Tudor arrivasse sulla panchina bianconera, potrebbe utilizzare il suo 3-4-2-1, molto diverso dal sistema di gioco di Thiago. Spazio dunque a tre centrali, che possono essere Gatti, Kalulu e Veiga (sempre considerando Bremer ai box per l'infortunio), oltre a un centrocampo con soluzioni differenti: i due trequartisti potrebbero essere, ma non sarebbe da escludere un impiego di, che non ha mai nascosto la volontà di giocare centrale.E Mancini? L'ex ct dell'Italia ha spesso schierato le sue squadre con un 4-3-3, che potrebbe vedere un nuovo ruolo da mezzala proprio per Koop, con la scelta frasugli esterni. A centrocampo occhio anche a, che possono crescere anche come mezzali.Insomma, tutta immaginazione o sguardo verso il futuro? Non c'è una risposta definitiva, piuttosto una semplice conseguenza al momento della Juventus: le certezze sono davvero poche, e dunque gli scenari a cui si può pensare possono solo aumentare, anche quelli che ora sembrano irrealizzabili.





