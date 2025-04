Tudor si gioca la vita su Koopmeiners

.” Dal momento in cui si sono aperti i cancelli della Continassa per accogliere il tecnico croato, questa è la frase che si è sentita più spesso. L’ha pronunciata l’ex compagno e amico Alessio, che ai nostri microfoni l’ha ripetuta più volte.Ma non è stato il solo: è diventata una sorta di mantra, ripetuto da chi ha condiviso con Tudor tratti di strada e carriera. Parole non dette a caso, ma da chi conosce molto bene Tudor, sa quanto sia legato alla Juventus e quanto, per lui, sarebbe il massimo essere confermato e diventare, in pianta stabile – lasciandosi alle spalle il precariato – l’allenatore della Juve.

Cosa serve a Tudor per essere confermato

Cosa si gioca Tudor con Koopmeiners

Ma cosa serve a Igor Tudor per sperare nella conferma? Per sperare che in quelle chiacchierate a bordocampo con Giuntoli si apra uno spiraglio, che magari arrivi la proposta di continuare insieme anche oltre il Mondiale per club? Serve, innanzitutto, la qualificazione alla prossima Champions League, ma potrebbe non bastare.Oltre ai risultati – che restano l’aspetto principale – servono le impressioni, il lavoro quotidiano alla Continassa e l’alchimia. Serve che il gruppo si stringa compatto intorno a lui, serve che mandi un messaggio, se non diretto almeno con i fatti. Un messaggio alla dirigenza: “Ma perché dovremmo cambiare?”Ancora, cosa serve oltre ai risultati e alla qualificazione in Champions League? Serve portare risultati anche sul piano individuale: la crescita e la valorizzazione del capitale umano a disposizione. Per questo Tudor “si gioca la vita” anche – e soprattutto – con Koopmeiners. La cura Tudor è in atto: dal punto di vista fisico e psicologico, come ha ribadito lo stesso allenatore in conferenza stampa.Funzionerà la cura Tudor? Lo scopriremo già dalla partita contro il Lecce. E se dovesse funzionare? Beh, Tudor metterebbe un altro tassello verso la riconferma. Sarebbe un segnale importante, sicuramente da non sottovalutare.