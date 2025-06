Juventus, Tudor: 'Mi sento nel posto giusto. Yildiz giocatore raro, bisogna tenerselo stretto. Al Mondiale...'

2025 Getty Images



L'intervista di Tudor

"È una cosa nuova, è una cosa bella. Sicuramente sarà entusiasmante perché è la prima e poi ci sono tutte quelle squadre forti là. Un torneo è sempre un torneo", cosìha parlato deldove parteciperà anche la Juventus. L'allenatore bianconero ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali Fifa. dove ha toccato vari argomenti."È una cosa bella che da bambini adoravamo. Da bambini quando si facevano i tornei erano tutti entusiasti, tutti volevano partecipare per vedere chi è più forte. Ora si tratta di tutti i club più forti al mondo tutti insieme".

"Una cosa particolarmente bella non solo da giocare ma anche da guardare, da vedere. Sì che siamo emozionati"."Ognuno si aspetta il massimo. La Juventus è un club che gioca sempre per vincere. Si va là per fare il meglio possibile combattendo gara dopo gara"."È bello perché il calcio unisce anche da quel punto di vista. Tutti insieme ci troviamo ad amare quel giocattolo che si chiama pallone. Io lo dico sempre, è il giocattolo più bello che esista al mondo, che è stato inventato nella storia dell’umanità. È il pallone. Il pallone unisce tutti. In quel rettangolo verde che non conosce le differenze. Questo è il bello di tutti gli sport e di questo soprattutto, che è il più famoso al mondo"."Sì, io in America ci sono già stato un paio di volte con il club da giocatore. È una cultura diversa nel senso che ogni posto ha le sue cose da scoprire, le sue cose belle"."Sono sicuro che sarà organizzato con la massima qualità, che è importante. Da quel punto di vista è bello ma alla fine tutti vogliono vincere. Vanno là per vincere. Va bene tutto ma poi è bello andare là e farsi vedere confrontandosi con i migliori"."La Juventus è speciale soprattutto per la cultura del lavoro che è sempre stata il fondamento di questo club. Un club dove si rispetta la gerarchia, dove c’è tanta voglia di sacrificio quotidiano, di resilienza... tutto. Dare sempre il massimo. Questo rappresenta questo club vincente. Un’altra cosa è che si è vinto tanto grazie soprattutto alla mentalità".- "Sento di essere al posto giusto. Quando me lo chiedono, io sono qua da un mese, io rispondo così, che mi sento bene, motivato, voglioso, circondato da persone di qualità, che mi vogliono anche bene, che vogliono cercare di fare il meglio. Mi sento anche felice e orgoglioso"."Da bambino c’erano i Chicago Bulls, dove c’era un mio concittadino, Tony Kukoč, e giocava insieme ad altri grandi di quel tempo come Rodman, Pippen e, poi lo dico per ultimo ma per me rappresenta il più grande sportivo di tutti i tempi in tutti gli sport, Michael Jordan. Non è un idolo ma è sempre stato ammirato come qualcosa che è sopra tutti. È stato una poesia, una dominazione che non ho visto da nessun’altra parte in altri sport. Il basket è bello, è affascinante, in tanti ci giocano, tutti"."È un idolo da quel punto di vista. Il riconfermarsi, non dare niente per scontato, di soffrire, di sudare, di avere fare per essere sempre più forte degli altri. Quello rappresenta quel giocatore. Quella persona soprattutto".- "Chiaro che si gioca per vincere e, da bambino, un po’ nasci così su piccole cose, giocando con gli amici. Ho sempre avuto questa cosa, la voglia di vittoria. Poi quando passi da questa parte, come allenatore, capisci che per arrivare a vincere ci sono altre cose, tante cose che devono essere fatte e che la vittoria deve essere conseguenza di quello".LA SCELTA DEI GIOCATORI - "C’è la mentalità dei giocatori che devi scegliere, quelli vincenti, quelli che fanno, quelli affamati, quelli che non vogliono perdere una partita in allenamento. Se scegli quelli hai già fatto un buon lavoro. Già sei molto più vicino a vincere."È molto importante perché sono quei giocatori che giocano in ruoli che fanno la differenza. È quello che piace ai tifosi, il goal, l’assist. Quei giocatori sono sempre più sott’occhio, al centro dell’attenzione. Sono sempre di meno quelli che sono come lui un mix di numero 10 e numero 9. È uno che vede la porta e ti fa giocare bene. Sono rari"."Lui ha una dote che da fuori non vedi, è la sua mentalità. Essere sempre sul pezzo, sempre dentro ogni allenamento e dentro ogni esercizio senza paura e con una personalità che... va coltivata, va cercata dai giocatori. Non è una cosa scontata nelle nuove generazioni. C’è sempre meno personalità. Quando trovi qualcuno che ha quello e quella mentalità, quelle qualità, bisogna tenerselo stretto quel giocatore".