Juventus, Tudor in conferenza: 'Emozioni? Belle. Ma è più bella la vittoria'

AFP via Getty Images

Igorparla in conferenza stampa dopo"Prima cosa da notare, abbiamo giocato con il Genoa, squadra seria che ha dato contro tutti dei problemi. La squadra arriva in un momento che sappiamo. Ci siamo messi a lavorare. Ma partita strameritata, magari il 2-0 è più giusto. Importante partire con una vittoria, per ambiente, coraggio, tanti hanno fatto una vera gara. La cosa che va notata è che ci sono tanti spazi di miglioramento. Una motivazione per iniziare bene la prossima settimana, giusta per lavorare. Soprattutto per l'intensità, di voler giocare più avanti. Ogni allenatore è diverso, ci sono abitudini diverse, la squadra è abituata non solo come sistema, ma come stile di gioco, ho già visto qualcosina, mi è piaciuto. Che si va a lavorare forte".

"Squadra comunque stravolta? Bene, l'hanno recepito bene. C'era bell'atmosfera, clima, voglia di lavorare. Ma se arrivi in un momento così, e in 2-3 giorni fai così, e siamo tutti alla grande, da tuti i punti di vista. C'è da lavorare, con ogni persona diversa, c'è sempre il lavoro forte. E via"."Koop è chiaro. Va recuperato. L'ho detto anche prima. Solo con il lavoro, deve andare ai suoi massimi, è uno che rende così. E' un ragazzo perbene, ci tiene, lo recupereremo. Nico è uscito coi crampi, Kenan bene. I 3 dietro bella sensazione, bene i due mediani. Concesso molto poco e non è scontato. Mi piacerebbe chiaramente andare forte 90 minuti, che la palla vada avanti, ma non si può entrare in 3 giorni"."Il Genoa ti viene addosso con tanti giocatori, per me davanti eravamo più forti, allora giochiamo sulla profondità, su quella roba lì. Il calcio è anche quello. Il gioco si può migliorare, va preso coraggio e piacere di giocare come piace a me, non solo andando nello spazio, con obiettivi, molti più giropalla, sostenuta con fisicità. Se vuoi giocare un certo calcio, devi andare forte. Si deve lavorare su tutti i punti vista"."Con Perin? Ho trovato ragazzi perbene, lo spogliatoio è buono. Ragazzi giovani. Qualcuno meno. Ho dato tutto , sono a disposizione per tutto, mi possono chiamare sempre, poi andare in allenamento, quelle 2 ore bisogna che non si senta una mosca. Poi fuori amici"."Sì, sono stati belli, emozionanti, importanti per la situazione. I ragazzi venivano da gare con lo stadio un po' così. Ero focalizzato sulla partita, sulle cose da fare. Era importante partire col piede giusto"."Risultato perfetto? Ho scelto. Ho visto partite ma ho scelto al momento. Sono più contento quando metto uno e poi ne metto un altro perché merita. Voglio che mi mettano in difficoltà, siamo pagati per scegliere. A volte indovini, a volte no, credi che la soluzione migliore, e questo calcio con 5 cambi sia diverso. Ora entra metà squadra, è tanto, uno che sta quasi in panchina non è in panchina, non è come prima. E' un titolare"."L'ho sentita così. Faccio quello che sento. Mi piace cambiare tutti, oggi era così"."L'ho visto bene. Era voglioso. Non mi è piaciuto che parlava troppo con l'arbitro, si perdono solo energie, deve stare dentro. L'arbitro qualche volta poteva darglielo, mi è piaciuto, aveva voglia, andava in profondità"."Impressioni? Molto bello. Molto bello. Però più bella la vittoria, però c'è da vincere. E la vittoria è più bella dell'emozione".