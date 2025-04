Juventus, chi non ha ancora esordito con Tudor?

AFP via Getty Images

L'era Tudor alla Juventus è cominciata da tre settimane e ha già dato i suoi primi frutti. I bianconeri hanno raccolto due vittorie e un pareggio, ma la svolta della squadra è evidente in diversi aspetti , oltre che con alcuni giocatori in particolare. Dall'atteggiamento all'aggressività, fino al gioco più: l'allenatore croato ha già iniziato a dare la sua impronta.Anche i singoli, come anticipato, sembrano aver cambiato marcia: gli emblemi principali sono, con il primo che è stato assoluto protagonista contro il Lecce, mentre il secondo ha riscattato le ultime prestazioni decisamente deludenti.

I giocatori che non sono scesi in campo con Tudor

C'è però chi non ha ancora avuto l'occasione di esordire con Tudor. Ci sono ancora a disposizione sei partite, dunque non è detto che l'allenatore non possa cambiare le carte in tavola e decidere di schierarli.Oltre a Douglas Luiz, rimasto ancora ai box nelle prime settimane dell'era Tudor, non sono ancora scesi in campo. Tre dei profili più giovani di tutta la rosa, con il primo e il terzo che sono stati promossi dalla Next Gen proprio in questa stagione, e dunque hanno avuto la loro prima occasione nel massimo campionato.