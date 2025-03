Tudor cambierà subito la difesa della Juventus? Le parole in conferenza stampa

La linea di Igor Tudor è stata chiara: non bastano il senso d'appartenenza e la juventinità. Serve di più, da parte di tutti. La Juventus deve rialzarsi presto, e come insegna la storia bianconera, ha poco tempo per farlo. Si parte dal Genoa, e i bianconeri dovranno rispondere nel modo giusto alla prima partita del nuovo corso.Si partirà dalle idee semplici, da alcuni punti fermi: Locatelli continuerà a essere il capitano della squadra bianconera, con Vlahovic che potrebbe tornare al centro dell'attacco.Un aspetto che rimane da valutare, invece, riguarda la difesa: nelle sue ultime esperienze, Tudor ha preferito una linea a 3, radicalmente diversa da quella adottata fin qui da Thiago Motta. L'allenatore ha spiegato la sua idea in conferenza stampa.

Le parole di Tudor sulla difesa in conferenza stampa

"Ho fatto difesa a 4, a 3, pressing a zona, c'è l'importanza, non è importante. E' importante tutto. Bisogna trovare l'assetto giusto per i giocatori che hai, la differenza la fanno altre cose, anche lo stile, è tutto compito dell'allenatore di trasmettere quelle robe là".