'È mancato tutto': la delusione di Tudor per la scarsa cattiveria della Juventus. Ma con chi ce l'aveva?

La delusione di Tudor

In principio furono i cambi, poi fu la volta della (scarsa) cattiveria. Anche ieri sera, giustamente,non si è tirato indietro quando si è trattato di commentare - e questa volta con toni davvero negativi, purtroppo - la prestazione della sua Juventus , sconfitta da unpiù volitivo e determinato che, al di là di tutto, quei tre punti li ha davvero meritati."Ci è mancato il goal, ci è mancata la cattiveria agonistica e la voglia di segnare. Mi preoccupa tutto e niente. Io lavoro, scelgo e provo a far crescere tutti quanti. Siamo una squadra che sente il peso mentale, lo noti negli spogliatoi. Possiamo crescere in cattiveria, avere più italianismo nel giocare, battagliare, non concedere nulla agli altri. Se non subisci goal non sbagli". Queste alcune delle dichiarazioni frutto dell'analisi a caldo del tecnico croato, permeate di un forte senso di delusione, più che di rabbia, ma anche di un messaggio chiaro, indirizzato a chi, in campo, avrebbe dovuto fare la differenza:, ha detto, con un riferimento soprattutto a quella già citata cattiveria che aveva chiesto ai suoi fin dal primo giorno.

Con chi ce l'aveva Tudor?

Yildiz e Conceicao

Il riferimento al Parma

Ma con chi ce l'aveva questa volta Tudor? Per quanto non li abbia nominati direttamente, come invece aveva fatto dopo il match contro il Lecce citando i giocatori subentrati, l'allenatore sembra non aver apprezzato soprattutto i suoi uomini d’attacco:- schierati per la prima volta insieme dal primo minuto - ma anche, in parte,. Tutti titolari, tutti in affanno, nessuno capace di lasciare davvero il segno., ha dichiarato Tudor.. Non è stata una sfuriata, ma una critica tagliente, precisa. E non riguarda tanto la tecnica – nessuno ha sbagliato rigori o fatto errori clamorosi – quanto l'atteggiamento, quel dettaglio che per il tecnico croato rappresenta la base per costruire una squadra vera. Perché quando butti la palla in area venti volte e nessuno si tuffa per prenderla, non è un problema di schemi. È un problema di spirito.L'affondo, comunque, non ha riguardato, subentrati con tutt’altro approccio, almeno nell’intenzione. E per Tudor, quella vale quasi più di un assist. Nella sua idea di calcio, il campo è prima un’arena dove si combatte, poi una lavagna tattica. E la sensazione è che i suoi titolari, in questo momento, non stiano lottando abbastanza. Le sue parole non sono una condanna, ma nemmeno una carezza: sembrano più una scossa. Un messaggio chiaro a chi dovrebbe trascinare, e invece si sta facendo trascinare. Un avvertimento:Ecco perché il riferimento al Parma può sembrare solo di facciata: “Loro buttano palla avanti, fanno a sportellate e segnano così. Noi no”. Ma non è stato un elogio al gioco diretto. È stato un invito alla concretezza. Tudor non chiede alla Juve di diventare il Parma, ma pretende che, quando serve, sappia assomigliargli. Almeno per quei quindici minuti decisivi in area.Non solo con belle idee e trame ben costruite. In fondo, questa non è solo una sconfitta. È una crepa. Non irreparabile, ma significativa. Perché spezza quella narrativa che stava prendendo forma: il “Tudor risolutore”. Il croato aveva portato entusiasmo, cambiamento, una ventata nuova. Ma il vento da solo non basta per spostare una montagna. E così la Juventus va avanti – cinque gare, tanti punti – ma con meno illusioni. Tudor lo sa: ora comincia la parte più dura. Farsi ascoltare, prima che venga dimenticato.





