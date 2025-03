Juventus-Tudor, tutti i dettagli dell'accordo: durata, cifre, opzioni

Tudor Juve, l’opzione rinnovo e le cifre

Ipotesi opzione?

Igor Tudor è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus , ma il suo futuro sulla panchina bianconera dipenderà dai risultati di questo finale di stagione. L’allenatore bianconero e il club si sono legati stretti per questo finale di stagione, a caccia degli obiettivi sportivi e poi si vedrà.Il contratto siglato tra il tecnico croato e la società prevede un rinnovo automatico di un anno in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Rinnovo di circa due milioni a stagione.

Tudor alla Juventus: il finale di stagione

Tra le ipotesi ci sarebbe quella di un’opzione non vincolante che permetterebbe alla Juventus di risolvere il contratto con Tudor in estate, nonostante un’eventuale qualificazione in Champions League.L’obiettivo primario della Juventus resta la qualificazione alla Champions, fondamentale sia per ragioni sportive che economiche. Attualmente i bianconeri devono difendere il quarto posto, conteso da squadre come Bologna, Roma e Lazio. La società ha deciso di affidarsi a Tudor per dare una scossa immediata alla squadra dopo le difficoltà riscontrate sotto la guida di Thiago Motta. L’ex difensore bianconero, già nel club da giocatore e vice allenatore, dovrà dimostrare di essere l’uomo giusto per riportare equilibrio e carattere.Il tecnico croato è consapevole della sfida che lo attende e sa che il suo futuro dipenderà dai risultati. Per ora, l’unico pensiero della Juventus è chiudere la stagione nel migliore dei modi, conquistando un posto in Champions e garantendosi un futuro più solido.