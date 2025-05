Grazie Tudor, ma non basta. Le parole nel finale sono l’ennesima dimostrazione

2025 Getty Images

Chi non lo ha mai visto e chi non lo ricordava in campo; chi non lo conosceva come allenatore, chi lo aveva dimenticato. Con la sua esperienza in panchina, Igorstrappa – come era solito fare con la palla quando ce l’avevano gli avversari -, un posto d’onore nel cuore dei tifosi bianconeri. L’allenatore croato è stato bussola nel momento di maggiore smarrimento.Ma non è stato solo questo, sarebbe riduttivo.ha conquistato un obiettivo sportivo che non era per nulla semplice, né scontato. Lo ha fatto in un contesto complicatissimo, districandosi tra infortuni, assenze, fragilità caratteriali e una rosa che non coincideva con la sua idea di gioco. Si è preso una patata bollente senza pensarci due volte e ne ha fatto un purè gustosissimo.

Il ping pong a distanza traè l’ennesima dimostrazione di qualcosa che non funziona alla perfezione nei meccanismi bianconeri. Il massimo dirigente lato sportivo conferma l’allenatore per il. L’altro risponde seccamente: se non sarò la guida tecnica della prossima stagione, negli Usa non ci vado. A questo ci aggiungiamo le tracce della serata di. Una Juventus che è spaventata e spaventa: mai davvero libera di testa, sempre inseguita e raggiunta dai fantasmi che si manifestano da tutta la stagione.. Non basta neanche un allenatore che di carattere ne ha da vendere, che è bravo ad entrare in empatia con il gruppo squadra e gestire sia il collettivo che il singolo. La sensazione resta la stessa: a questa Juventus serve una cura shock; all’interno e all’esterno dello spogliatoio. Qualcuno che porti tutti al limite e oltre e che, grazie alle proprie caratteristiche, possa nascondere la polvere sotto al tappeto.Lo sappiamo, è l’”indovina chi” più semplice di sempre.