Juventus, Tudor confermato per la prossima stagione: l'annuncio di Comolli

Tudor confermato, sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione

Dieci giorni dopo l'ufficialità di Damien Comolli come nuovo direttore generale e meno di una settimana dal suo insediamento, il dirigente francese si è presentato in conferenza stampa. Un momento molto atteso per capire la strada tracciata dalla, a partire ovviamente da quella che riguarda l'allenatore. Come già raccontato negli ultimi giorni, le quotazioni di Igor Tudor per rimanere anche dopo il Mondiale per Club erano in ascesa e adesso è arrivata la conferma di Comolli. QUI LA CONFERENZA STAMPA.

Le parole di Comolli su Tudor

Comolli ha annunciato la permanenza di Tudor in conferenza. Il tecnico croato infatti era ormai sicuro di rimanere per il Mondiale per Club, come da accordi quando è arrivato a marzo ma era invece da definire il suo futuro oltre la competizione negli Stati Uniti. Nonostante il contratto fosse stato prolungato fino a giugno 2026 grazie alla qualificazione in Champions, il club bianconero ha la possibilità di annullare il prolungamento pagando una piccola penale. Scenario che non si realizzerà visto che la nuova dirigenza ha deciso di confermarlo per la prossima stagione.“Tudor sarà il nostro allenatore per la stagione 2025/26 e spero anche oltre”, con queste parole Comolli ha tolto ogni dubbio sulla permanenza del tecnico, aprendo però anche alla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026.