Tuttosport - Juventus, nuovo vertice tra Tudor e Comolli

Tudor-Comolli, di cosa parleranno

Oggi alla Continassa andrà in scena un nuovo, importanteDopo il primo incontro avvenuto la scorsa settimana, l’allenatore croato e il nuovo direttore generale della Juventus torneranno a sedersi allo stesso tavolo per approfondire strategie, visioni e soprattutto le mosse imminenti del mercato. Come riportato da Tuttosport, il dialogo tra i due è partito con il piede giusto: cordialità, stima reciproca e, soprattutto, una sorprendente sintonia di intenti.Tudor, arrivato in corsa e capace di ricompattare un gruppo smarrito, è diventato in breve tempo il punto di riferimento per lo spogliatoio. La qualificazione in Champions ha dato legittimazione al suo lavoro, ma anche alla fiducia concessagli dai senatori come Locatelli, McKennie e la vecchia guardia, che lo hanno sostenuto apertamente. Proprio questa compattezza interna ha convinto anche Comolli, che in un primo momento era stato identificato come portatore di rinnovamento, ma che ha mostrato grande apertura verso la continuità tecnica.

Nel summit odierno si parlerà anzitutto di mercato: Tudor ha già espresso la necessità di quattro innesti, uno per reparto, con particolare attenzione all’attacco. Oltre a un paio di rinforzi in avanti, resta sul tavolo anche la conferma di Kolo Muani , altro punto nevralgico delle strategie estive. Ma non sarà solo il mercato il tema della giornata: Comolli e Tudor discuteranno anche del progetto a medio termine, con l’obiettivo di costruire una Juve competitiva e coerente con i limiti e le ambizioni della nuova gestione.Secondo Tuttosport, la posizione del tecnico resta forte ma non blindata: servirà consolidarla anche attraverso risultati e una condivisione piena con la nuova dirigenza. Il dialogo di oggi servirà anche a questo. Intanto, da parte dello spogliatoio, l’alleanza con Tudor è totale. La Juventus riparte dalla coesione, dalla chiarezza e da un progetto che – passo dopo passo – sta trovando la sua forma.