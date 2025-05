Juventus, e adesso rimane Tudor? E con quale credibilità?

AFP or licensors

Quante volte è successo nella storia della Juventus di sentirsi dire nel giro di poche ore risposte negative da due allenatori diversi? Eh, difficile immaginare un precedente simile. Da questo punto di vista si può già parlare di un momento storico per lin senso ovviamente negativo. Prima, la scelta diche dopo averci riflettuto qualche giorno, ma neanche troppo, ha preferito rimanere al Napoli. E ora,il cui

Questa la prima domanda spontanea che tutti si fanno e che, in maniera preoccupante, probabilmente si stanno facendo anche in casa bianconera. Certo,Se da un certo punto di vista l'obiettivo di puntare su Conte poteva anche giustificare poi un passo indietro della società nell'eventualità di non riuscire a riportarlo a Torino, l'essere successivamente andati su un altro profilo, un piano B, rende la situazione difficile da rimarginare.che lo vede - forse - al massimo, come un piano C. Insomma, non si può pensare di iniziare una nuova stagione con queste condizioni, con questo vissuto. E lo stesso Tudor, sarebbe disposto a continuare ora che è stato reso "pubblico" quale fosse il vero pensiero del club su di lui?Lo farà in un clima paradossale e ingiusto per un allenatore che è arrivato, ha centrato l'obiettivo e meritava, a prescindere da come finirà, una tutela diversa da parte della società. Qualunque sarà la strada intrapresa, la Juventus ne esce malissimo. E il nuovo "corso", che inizierà ufficialmente con l'addio di Cristiano Giuntoli e poi l'arrivo di Damien Comolli, parte in salita.