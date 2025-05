Tudor ha salvato la Juventus e tutti quelli che ne fanno parte. E ora...?

2025 Getty Images

Non sarebbe stato certoil maggior responsabileanzi, in questa lista, avremmo dovuto scorrere molto prima di inserire il suo nome. Ma si sa, l'ultima parte rimane spesso quella più nitida nei ricordi. E se la Juve avesse fallito anche questo obiettivo,". Ecco, Tudor proprio non voleva entrare nella storia bianconera nel verso sbagliato e ha fatto tutto ciò che poteva per evitarlo, riuscendoci, alla grande.

Non è vero che Tudor non aveva niente da perdere; in un momento delicato della sua carriera, ha rischiato molto. Ma Igor, paura di prendersi le responsabilità non ne hai avuta.reduce dalla peggior sconfitta casalinga dagli anni 60' e dal 3-0 di Firenze. Ma reduce anche dall'eliminazione incredibile con l'Empoli e dalla lezione con il PSV. Ha fatto tutto ciò che doveva fare, dando prima di nuovo un senso di responsabilità ai giocatori, facendoli capire che quando indossi questa maglia non esiste fare certe figure. E poi, lavorando sul campo, per quanto poteva in questa situazione e con mille problemi che sono continuati ad esserci in queste settimane.Ha vinto tutte le partite che doveva vincere e non ha perso quelle che non doveva perdere.che sembrava aver fermato l'impatto positivo di Tudor. Non è stato così perché il croato non è stato solo un "impatto" maHa ridato normalità alla squadra, alle prestazioni e ai risultati. Il suo lavoro in questi mesi è stato forse un po' sottovalutato. Come sicuramente sono stati sottovalutati i due pareggi a Roma e quello a Bologna, che invece hanno permesso alla Juve di avere poi il match point e non sbagliarlo. Ha salvato il salvabile, e non è poco.Qualunque sia la scelta che verrà fatta su di luiI tifosi che potranno vivere questi mesi con la prospettiva di essere, nonostante tutto, in Champions. I giocatori, che non saranno ricordati come quelli che hanno "mandato" la Juve in Europa League (o peggio)., che può sospirare perché i tanti errori commessi non hanno causato il fallimento dell'obiettivo minimo., che non dovrà ricorrere a ulteriori sforzi economici per compensare i mancati introiti. E quind