Il calendario della Juventus di Tudor fino a fine stagione

La Juventus ha pareggiato contro la Roma nella seconda partita dell'era Tudor. I bianconeri hanno trovato il vantaggio con la rete di, ma poi la squadra di Ranieri ha pareggiato i conti con. Una buona prestazione da parte della Juve, che ottiene il secondo risultato utile con il nuovo allenatore, e sale al quarto posto in attesa diI bianconeri hanno ancora a disposizione sette partite di campionato per centrare l'obiettivo qualificazione alla Champions League, traguardo minimo già annunciato a inizio stagione. La Juventus ha indubbiamente alzato i ritmi dall'arrivo di Tudor, giocando in maniera più verticale e intensa , ma basterà per arrivare al quarto posto?

Juventus, il calendario fino a fine stagione

Juventus-Lecce

Parma-Juventus

Juventus-Monza

Bologna-Juventus

Lazio-Juventus

Juventus-Udinese

Venezia-Juventus

Il calendario bianconero si sta riducendo, ma ci saranno ancora diversi match importanti, tra cui lo scontro diretto con il Bologna, che darà una svolta fondamentale nella corsa Champions.