Gazzetta – Juventus, la posizione di Igor Tudor dopo il vertice: la scelta di Comolli e il ruolo della squadra

La Juventus riparte da Monaco di Baviera, simbolicamente sede della finale di Champions League, per cominciare a costruire una nuova era. Ieri sera, nella città tedesca, si sono ritrovati alcuni volti chiave della nuova dirigenza bianconera: John, Giorgioe Damien Comolli . Quest’ultimo, in attesa dell’ufficializzazione come nuovo direttore generale dopo l’addio al Tolosa, ha già cominciato a muovere i primi passi nel progetto di rilancio della Signora.L’incontro in Germania ha segnato l’avvio operativo del nuovo corso juventino. Il primo nodo da sciogliere riguarda la panchina. Scartata l’ipotesi di un ritorno di Antonio Conte, ormai confermato al Napoli, e con Gian Piero Gasperini diretto verso la Roma, si va verso la conferma di Igor Tudor almeno fino al Mondiale per Club in programma nel 2025. Tuttavia, il nome di Stefano Pioli resta sul taccuino come possibile alternativa, qualora si decidesse di cambiare guida tecnica nelle prossime settimane. In lizza rimangono anche Marco Silva e Roberto Mancini, sebbene in posizioni più defilate.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Damien Comolli avrebbe intenzione di valutare da vicino il lavoro di Tudor prima di prendere una decisione definitiva. Il primo faccia a faccia tra i due è atteso già per domani, alla ripresa degli allenamenti, occasione che potrebbe rivelarsi cruciale per delineare le future strategie.Anche lo spogliatoio, dal canto suo, sembra compatto attorno al tecnico croato. Alcuni senatori della squadra avrebbero espresso il desiderio di proseguire con Tudor, apprezzandone il lavoro svolto nelle ultime settimane della stagione appena conclusa.Parallelamente, Elkann e Chiellini hanno cominciato a impostare con Comolli le prime linee guida del mercato estivo, che dovrà rafforzare una rosa apparsa competitiva ma incompleta. La nuova Juventus sta prendendo forma: l'obiettivo è tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.