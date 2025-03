Quali squadre ha allenato Tudor in carriera?

Getty Images

La Juventus sta continuando a lavorare anche durante la pausa nazionali. Nonostante alla Continassa siano rimasti 14 giocatori, Thiago Motta sta dirigendo la squadra con l'obiettivo di dare presto risposte importanti dopo due partiteControi bianconeri hanno giocato due delle partite peggiori della stagione, subendo 7 goal senza riuscire a segnare. Insomma, la Juve deve rialzare la testa presto, e come ha ribadito Giuntoli lo vuole fare con Thiago Motta.Tuttavia, come ha riportato Fabrizio Romano, la società bianconera tiene in considerazione delle riflessioni verso il futuro, e uno dei nomi a cui si pensa è quello di

Tudor alla Juventus? La posizione dei bianconeri

La carriera da allenatore di Tudor

Come anticipato, però, la Juventus al momento vuole dare fiducia a Thiago Motta e lo ha confermato anche dopo la sconfitta con la Fiorentina. Nonostante la situazione delicata, dunque, la società ha dimostrato di volerAl momento Motta non sembra essere in bilico, ma servirà comunque un vero e proprio cambio di rotta, perché il quarto posto è ora occupato dal Bologna e va riconquistato per riprendereTra i nomi che sono circolati come possibili soluzioni future se Thiago Motta dovesse lasciare la Juventus prima della fine della stagione, c'è quello di Igor Tudor.Dopo aver vestito tante maglie in carriera, tra cui anche quella bianconera, Tudor ha cominciato il percorso da allenatore ormai diversi anni fa. Dalle giovanili dell'Hajduk Spalato fino alla prima squadra del club croato, oltre all'esperienza da vice allenatore della Nazionale maggiore: i primi anni di Tudor l'hanno visto scalare diverse categorie.Successivamente l'ex Juventus ha allenato PAOK, Karabukspor, Galatasaray, Udinese e ancora Hajduk Spalato, prima di arrivare proprio alla Juve come. Nelle ultime stagioni si è seduto sulle panchine di Verona, Marsiglia e Lazio, prendendo il posto di Sarri nel finale della stagione 2023/24.