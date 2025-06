Juventus, Tudor a SportMediaset: 'Bisogna resettare. Gatti? Sta meglio'

2025 Getty Images

Real Madrid-Juventus, Tudor a SportMediaset

Igorha parlato della partita ai microfoni di SportMediaset: "Una Juventus con la voglia di passare, chiaramente, poi c'è l'avversario che è di primo livello, l'ho visto giocare molto bene, organizzata, con il nuovo allenatore, la loro storia nei tornei, grande rispetto ma noi dobbiamo concentrarci su di noi, provare a giocare le nostre carte, andare forte, provare a non sbagliare niente, poi vedremo che può succedere".GLI AGGIUSTAMENTI DOPO IL MANCHESTER CITY - "Di cosa faccio chiaramente non parlo, ho segnato tutto ma anche niente, si sono viste le cose che ho anche già commentato, la partita era così, non bisogna tornare là, si impara sia dalla sconfitta che dalla vittoria, bisogna resettare".

"Il livello è simile, con PSG, Bayern, sono i livelli massimi del calcio, si può aggiungere anche il Liverpool"."Vedremo, oggi non ha avuto febbre, sta meglio, vedremo, ci sono cinque cambi".MOTIVAZIONE DI ESSERE L'UNICA ITALIANA - "No c'è voglia di fare bene, di non arrendersi, non dipende chi c'è dall'altra parte, gioca con le tue armi, sfrutta quello che puoi, quello è l'obiettivo, vediamo come si sviluppa, speriamo si sviluppi con qualcosa a nostro favore".