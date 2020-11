1









Quindici secondi per cambiare il giudizio su squadra e prestazione. Tanto è bastato alla Juventus ieri per rovinare un buon match e un ottimo risultato in chiave classifica. Cominciano ad essere molti i punti persi in giro dai bianconeri per distrazioni, mancanza di maturità e di cinismo in fase offensiva. Sprazzi di gioco cominciano a intravedersi ma "vincere è l'unica cosa che conta" e per farlo bisogna lavorare sui dettagli. Senza rinunciare ad essere propositiva e votata all'attacco, la squadra di Pirlo deve imparare a gestire le diverse fasi di gioco e, quando è il momento, ammazzare la partita: che sia segnando un altro gol, oppure facendo girare palla, senza forzare la giocata.