Da Juventus.com:Si sono conclusi i gironi eliminatori dei campionati Under 17, 16 e 15 con la Juventus che ha conquistato in tutte le categorie l’accesso alle Fasi Finali pronte ad andare in scena nel mese di maggio.UNDER 17Primo posto blindato nel Girone A di categoria per la Juventus Under 17 di Mister Rivalta. I giovani bianconeri hanno così avuto accesso diretto ai quarti di finale della competizione dove sfideranno in trasferta i pari età del Bologna domenica 12 maggio 2024 (luogo, data e conseguente orario da confermare). Chi vince accede alla Final Four dove verrà assegnato il titolo di categoria.UNDER 16Testa della classifica anche per la Juventus Under 16 guidata da Mister Grauso nel Girone A del campionato di categoria. La classe 2008 sfiderà, nel match valido per gli ottavi di finale, in trasferta il Lecce nel primo appuntamento della fase finale. La sfida è in programma domenica 12 maggio (luogo, data e conseguente orario da confermare).UNDER 15Girone A terminato al terzo posto, invece, per la Juventus Under 15 allenata da Mister Benesperi. Piazzamento che vale in ogni caso l’accesso alla fase finale del torneo di categoria: i giovani bianconeri ospiteranno agli ottavi di finale l’Atalanta all'Allianz Training Center di Vinovo domenica 12 maggio (luogo, data e conseguente orario da confermare).