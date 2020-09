L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza i tre motivi per cui Edin Dzeko sarebbe il compagno ideale per Cristiano Ronaldo: "Il primo è la struttura: è un centravanti classico, che libera parzialmente il portoghese dalla marcatura. Il secondo è l’intelligenza tattica: Edin segna, ma ha il gusto per l’assist e dialoga bene con i compagni. Legge in anticipo il gioco e sa tenere la palla o smistarla travestendosi da regista offensivo, particolare non secondario per una squadra che il vero playmaker l’avrà in panchina (Pirlo) più che in campo. Il terzo motivo è l’abilità tecnica: la pulizia di tocco e la precisione nei passaggi sono la miglior garanzia per CR7, che al terzo anno italiano si troverebbe nelle condizioni ideali per esaltare le proprie doti di eccezionale cannoniere".