Juventus Next Gen, il progetto: le parole di Allegri

Juventus Next Gen, gli ultimi promossi

Se, dapprima, il frutteto era rado e i frutti da cogliere rari; adesso la, cesto alla mano, ha quasi l'imbarazzo della scelta su chi scegliere dal settore giovanile per lanciarlo poi in Prima squadra. Il progetto è chiaro: dare valore all'ormai decennale progetto di rilancio delle giovanili, abbassare il monte ingaggi e quindi le spese totali della prima squadra. Solo con la promozione dalla Juventus Next Gen , il progetto può trovare compimento.A rendere, una volta di più, chiaro il piano del club bianconero è Massimiliano"Quando sono tornato (per il mio secondo mandato come allenatore capo, nell'estate del 2021), mi è stato chiesto di ringiovanire la squadra. L'obiettivo era far emergere tre giocatori della Next Gen ogni anno, ridurre il costo degli stipendi e rendere la squadra sostenibile pur rimanendo competitiva.".In questo senso, la stagione in corso ha proprio visto l'emergere di tre ragazzi provenienti dalla. Anche se, a dir la verità, hanno militato poco nella seconda squadra bianconera perché già reputati pronti al salto. Parliamo die classe 2005:(ora in prestito alla Roma),